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Украина
1 февраля 17, 13:19
МИД Украины объяснил правила получения американской визы
виза США
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После указа Трампа изменились правила выдачи виз для граждан Украины.
Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook рассказал о новых правилах получения виз США. Теперь вводится обязательное личное интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более чем год назад перед датой представления документов на следующую визу.
 
В то же время, оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без личного интервью.

"Департамент консульської служби МЗС України

До уваги громадян України, які планують оформлювати візи до США.

У зв’язку з оприлюдненням указу Президента США «Захист нації від в’їзду іноземних терористів до Сполучених Штатів» (PROTECTING the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) від 27.01.2017 р. повідомляємо, що статтею 8 Указу вводиться обов’язковість особистого інтерв’ю в консульській установі США для аплікантів, термін дії попередньої американської візи яких закінчився більше ніж рік тому пер…"



Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы истек более года назад, происходит при условии личного присутствия в консульстве США и проведение собеседования с уполномоченным работником американского консульства.
 
Напомним, новый президент США подписал указ об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики. Этот указ вызвал волну протестов в США и во всем мире.
Korrespondent
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