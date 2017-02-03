МИД Украины объяснил правила получения американской визы

Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook рассказал о новых правилах получения виз США. Теперь вводится обязательное личное интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более чем год назад перед датой представления документов на следующую визу.

В то же время, оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без личного интервью.





"Департамент консульської служби МЗС України

До уваги громадян України, які планують оформлювати візи до США. У зв’язку з оприлюдненням указу Президента США «Захист нації від в’їзду іноземних терористів до Сполучених Штатів» (PROTECTING the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) від 27.01.2017 р. повідомляємо, що статтею 8 Указу вводиться обов’язковість особистого інтерв’ю в консульській установі США для аплікантів, термін дії попередньої американської візи яких закінчився більше ніж рік тому пер…"









Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы истек более года назад, происходит при условии личного присутствия в консульстве США и проведение собеседования с уполномоченным работником американского консульства.

Напомним, новый президент США подписал указ об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики. Этот указ вызвал волну протестов в США и во всем мире.