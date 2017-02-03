Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.13
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.15
USD
26.96
RUB
0.45
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Новости
Украина
1 февраля 17, 14:41
Киев простился с бойцами, погибшими под Авдеевкой
Авдеевка.АТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Люди провожали погибших на коленях.
Люди провожали погибших на коленях.

Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности попрощались с семью бойцами 72-й бригады, погибшими под Авдеевкой.

Четверо военнослужащих погибли в боях 29 января, еще трое – 30 января.

На центральной площади столицы Украины отслужили молебен, выступили военные, побратимы погибших бойцов.

Люди провожали погибших на коленях, скандировали "Слава Украине" и "Герои не умирают".

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки погиб один боец ВСУ. Также ранены еще 18 военнослужащих, из них 15 в районе Авдеевки.
Korrespondent
Ещё по теме:
Стрельба в Стамбуле: есть жертвы
АТО: Обстрелы усиливаются, трое военных ВСУ погибли
В Авдеевке зафиксированы признаки тишины
Авдеевка: 86 обстрелов, один военнослужащий ВСУ погиб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В киевском метро военный перевозил арсенал боеприпасов
noimageМэр Луцка госпитализирован и находится в коме
noimageПорошенко верит, что Болгария сохранит санкции против РФ
noimageВ Черное море зашел эсминец США с ПРО Иджис и Томагавками
noimageПрограмму сотрудничества с НАТО примут в ближайшее время
Лента новостей
Загрузка...