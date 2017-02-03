Киев простился с бойцами, погибшими под Авдеевкой

Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности попрощались с семью бойцами 72-й бригады, погибшими под Авдеевкой.

Четверо военнослужащих погибли в боях 29 января, еще трое – 30 января.

На центральной площади столицы Украины отслужили молебен, выступили военные, побратимы погибших бойцов.

Люди провожали погибших на коленях, скандировали "Слава Украине" и "Герои не умирают".

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки погиб один боец ВСУ. Также ранены еще 18 военнослужащих, из них 15 в районе Авдеевки.