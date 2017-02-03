АТО: за сутки были ранены 18 силовиков

При этом также 18 бойцов получили различные ранения. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам проведения АТО Александр Мотузяник.

По его словам – за прошлые сутки в результате ведения на востоке боевых действий погиб один украинский военный. Это было в районе поселка Тоненькое по итогам вражеского артиллерийского обстрела. Также еще 18 наших бойцов получили ранения, 15 в том числе - в районе Авдеевки, по одному силовику ранено в Луганском, Зайцево и в Талаковке.

Как сообщал УРА-Информ, ГСЧС уже предоставлено разрешение на разминирование территорий в Авдеевке.