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Новости
Украина
1 февраля 17, 16:14
СМИ обнаружили позиции Градов, обстреливающих Авдеевку-Видео
Град,Авдеевка
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Волонтеры из Информнапалма определили места расположения Градов.
На основе выкладываемых в Сеть видео очевидцев пусков ракет из Градов было определено место их расположения. Как утверждает Информнапалм, установки находились в непосредственной близости от жилых массивов Донецка. 
 
Волонтеры проанализировали один из роликов, чтобы установить позиции РСЗО, а также направление стрельбы.
 
На видео выше запечатлена стрельба с боевой машины БМ-21 РСЗО Град. Видео снято 31.01.2017 в 10:40 по местному времени. По сообщениям очевидцев, это уже шестой "пакет" (пакет - 40 ракет), который отстреливали с данной позиции, начиная с 30.01.2017.
 
"Нами установлено, что огонь ведется с позиции, расположенной в Буденовском районе Донецка между окружной дорогой и посадкой, в 250 метрах от территории гипермаркета "Сигма" и в 450 метрах от детского сада "Козачек" (микрорайон Донской -  ред). Геолокация и привязка к местности представлена на скриншоте ниже. Иконка с восклицательным знаком указывает на позицию, красная стрелка — направление стрельбы", - пишут волонтеры.
 
В 16,5 километрах от предполагаемой позиции начинаются окраины Авдеевки, по которой наносили удары. Стоит отметить что максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным реактивным снарядом 9М229М22У составляет 20,4 километра.
 



Напомним, ранее в штабе АТО заявили, что 31 января в районе Авдеевки по позициям ВСУ выпустили около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. 
Korrespondent
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