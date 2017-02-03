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Новости
Украина
1 февраля 17, 18:10
РФ обстреляла украинский самолет с захваченных буровых вышек
буровая,платформа
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При выполнении тренировочного полета в исключительной экономической зоне Украины, около Одесского газового месторождения обстреляли украинский самолет.Ф

Транспортный самолет ВМС ВСУ был обстрелян с ранее захваченных Россией буровых вышек - из стрелкового оружия. Об этом на странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

По итогам этого обстрела самолета ему нанесено повреждение. Экипаж при этом не пострадал, Ан-26 продолжил свое полетное задание- отметил Полторак. При этом - по данным министра экипажу самолета удалось зафиксировать функционирование радиолокационной станции РФ - в активном режиме, что как правило используется для наведения ракет противовоздушной обороны.

Как сообщалось, в Сирии российские самолеты разбомбили гуманитарный конвой Красного Креста.
URA-Inform
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