Турчинов приказал готовиться к наступлению российских войск

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.





"Из-за агрессивных действий российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения", - подчеркнул Турчинов.





Он отметил, что самой опасной остается ситуация в районе Авдеевки.





"Даже сегодня с пяти до девяти утра российские гибридные войска осуществили четыре штурма наших позиций. В промежутках между штурмами они осуществляли мощные обстрелы с использованием РСЗО "Град". Пострадал и сам город Авдеевка - разрушены 20 гражданских зданий", - напомнил секретарь СНБО.



