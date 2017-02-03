Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.13
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.15
USD
26.96
RUB
0.45
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Новости
Украина
1 февраля 17, 20:09
Турчинов приказал готовиться к наступлению российских войск
Авдеевка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинские военные должны быть готовы к атакам боевиков по всей линии фронта.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства. 

 "Из-за агрессивных действий российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения", - подчеркнул Турчинов. 

Он отметил, что самой опасной остается ситуация в районе Авдеевки. 

"Даже сегодня с пяти до девяти утра российские гибридные войска осуществили четыре штурма наших позиций. В промежутках между штурмами они осуществляли мощные обстрелы с использованием РСЗО "Град". Пострадал и сам город Авдеевка - разрушены 20 гражданских зданий", - напомнил секретарь СНБО.

Источник: kievpravda.com
Ещё по теме:
Запад в 2014 году просил "не провоцировать Россию"- Турчинов
Сирийская оппозиция начинает наступление на "столицу" ИГИЛ
РФ не верит американскому докладу о российских хакерах
Обама был нерешительным стратегом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В киевском метро военный перевозил арсенал боеприпасов
noimageМэр Луцка госпитализирован и находится в коме
noimageПорошенко верит, что Болгария сохранит санкции против РФ
noimageВ Черное море зашел эсминец США с ПРО Иджис и Томагавками
noimageПрограмму сотрудничества с НАТО примут в ближайшее время
Лента новостей
Загрузка...