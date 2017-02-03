Боевики продолжают обстреливать Авдеевку

На данным момент уже поступило 16 сообщений об открытии огня. Из них девять касаются последствий обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области. Согласно сообщению, город все еще остается без электропитания. Восстановительные работы в Авдеевке отложили из-за обстрелов со стороны боевиков.

Ремонтные работы будут возобновить 2 февраля, если будет соблюдаться режим тишины, - заверили в полиции.

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Напомним, сегодня в обед сообщалось об установлении режима тишины в Авдеевке до пяти часов вечера. Также сообщалось, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.