Трампа держат в курсе ситуации в Авдеевке

Американскому президенту Дональду Трампу докладывают о ситуации, которая разворачивается на Донбассе, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Fox News.
"Президента держат в курсе. Для этого есть совет национальной безопасности, команда по национальной безопасности", - сказал Спайсер.
По его словам, в Белом Доме сообщат, если получат новые данные о ситуации.Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста о том, "чувствует ли Трамп, что Россия его проверяет", учитывая то, что новая администрация США только приступила к работе.