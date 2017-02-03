Трампа держат в курсе ситуации в Авдеевке

Американскому президенту Дональду Трампу докладывают о ситуации, которая разворачивается на Донбассе, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Fox News.

"Президента держат в курсе. Для этого есть совет национальной безопасности, команда по национальной безопасности", - сказал Спайсер.

По его словам, в Белом Доме сообщат, если получат новые данные о ситуации.



