Авдеевка, как пример отказа от минских соглашений

Германия внимательно следит за событиями на востоке Украины и, в частности, за ситуацией в Авдеевке и, к сожалению, ситуация там обострилась и сейчас от последствий военных действий все больше страдают мирные жители.

Такое мнение высказал, комментируя ситуацию в Авдеевке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Эрнст Райхель. По его словам, наблюдая за тем, что сейчас происходит в Авдеевке, можно предугадать, что может произойти, если минские соглашения будут разорваны.

Стороны не выполняют их уже сейчас в полном объеме - тяжелое вооружение не отведено, а происходит как раз наоборот - стороны сближаются и в этом есть большая опасность, - пояснил он, добавив, все это заставляет еще раз подчеркнуть необходимость выполнения Минских соглашений.

Напомним, как сообщалось, по результатам закрытого заседания, созванного из-за ситуации в Авдеевке, Совет безопасности ООН принял заявление, призывающее к немедленному прекращению огня на Донбассе.