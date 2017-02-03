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Новости
Украина
1 февраля 17, 23:39
Авдеевка, как пример отказа от минских соглашений
Райхель
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Ситуация, которая сложилась в Авдеевке, грозит большой опасностью.

Германия внимательно следит за событиями на востоке Украины и, в частности, за ситуацией в Авдеевке и, к сожалению, ситуация там обострилась и сейчас от последствий военных действий все больше страдают мирные жители.

Такое мнение высказал, комментируя ситуацию в Авдеевке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Эрнст Райхель. По его словам, наблюдая за тем, что сейчас происходит в Авдеевке, можно предугадать, что может произойти, если минские соглашения будут разорваны.

Стороны не выполняют их уже сейчас в полном объеме - тяжелое вооружение не отведено, а происходит как раз наоборот - стороны сближаются и в этом есть большая опасность, - пояснил он, добавив, все это заставляет еще раз подчеркнуть необходимость выполнения Минских соглашений.

Напомним, как сообщалось, по результатам закрытого заседания, созванного из-за ситуации в Авдеевке, Совет безопасности ООН принял заявление, призывающее к немедленному прекращению огня на Донбассе.
URA-Inform
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