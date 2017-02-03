В Киеве предупреждают о гололедице и тумане 2 февраля

В связи с чем видимость на дорогах составит 200-500 метров. Как сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, синоптики осадков не обещают, однако гололедица на дорогах сохранится.

Вместе с тем 3-4 февраля характер погоды резко поменяется. В столице пойдет мокрый снег с дождем. На дорогах будет скользко, а температура повысится 3 градусов тепла.

В КГГА просил водителей был осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на своих машинах, а пешеходов переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждают о тумане в Украине завтра практически на всех территории.