Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.13
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.15
USD
26.96
RUB
0.45
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Новости
Украина
1 февраля 17, 23:43
В Киеве предупреждают о гололедице и тумане 2 февраля
гололед
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинские синоптики предупреждают, что в четверг, 2 января, над Киевом опустится густой туман.

В связи с чем видимость на дорогах составит 200-500 метров. Как сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, синоптики осадков не обещают, однако гололедица на дорогах сохранится.

Вместе с тем 3-4 февраля характер погоды резко поменяется. В столице пойдет мокрый снег с дождем. На дорогах будет скользко, а температура повысится 3 градусов тепла.

В КГГА просил водителей был осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на своих машинах, а пешеходов переходить дорогу только в установленных для этого местах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждают о тумане в Украине завтра практически на всех территории.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Виннице уже зима
В Киеве агрессивный водитель подстрелил пешехода
Сколько в Киеве продержится снег?
Яндекс учится показывать осадки на карте в режиме реал тайм
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В киевском метро военный перевозил арсенал боеприпасов
noimageМэр Луцка госпитализирован и находится в коме
noimageПорошенко верит, что Болгария сохранит санкции против РФ
noimageВ Черное море зашел эсминец США с ПРО Иджис и Томагавками
noimageПрограмму сотрудничества с НАТО примут в ближайшее время
Лента новостей
Загрузка...