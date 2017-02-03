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Новости
Украина
1 февраля 17, 23:49
Боевики из минометов обстреляли Врубовку и Трехизбенку- ФОТО
АТО
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Боевики в ночь на среду, 1 февраля, обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района Луганской области.

Обстрел начался около пяти часов утра, а стрелял противник из самоходной артиллерийской установки калибра 152 мм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Луганской области.

В полиции также отметили, что два снаряда попали в дорогу в районе железнодорожного переезда и повредили линию электропередач. К вечеру ремонтные работы были завершены и линия электропередач восстановлена, - заверили в ведомстве.

В ведомстве также сообщают, что вчера боевики обстреляли Трехизбенку Новоайдарского района. В результате таких действий были повреждены окна Трехизбенской общеобразовательной школы и разрушена крыша жилого дома и сельскохозяйственные постройки.

К счастью во время обстрела никто их мирных жителей не пострадал. Правоохранители открыли уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Террористический акт.

Напомним, как сообщалось, 1 февраля двое военнослужащих погибло, и еще двое получили ранения.
URA-Inform
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