Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.13
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.15
USD
26.96
RUB
0.45
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Новости
Украина
2 февраля 17, 09:03
Интенсивность обстрелов в зоне АТО усиливается
АТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За прошедшие сутки, среду, 1 февраля, российские войска и боевики 67 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.

В результате таких действий двое украинских военнослужащих погибли, десять человек были ранены и четверо получили травмы. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-служба штаба АТО, противник продолжал обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения.

Тут боевики использовали Грады, тяжелую артиллерию и танки. Вчера в течение дня противник несколько раз пытался атаковать защитников Украины, но понеся значительные потери, они каждый раз были вынуждены отступать.

Несмотря на свои обещания, боевики обстрелы в районе Авдеевки продолжили и вечером, а по Верхнеторецкому боевики вели огонь из артиллерии.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Водяное из Градов и артиллерии, Красногоровку – из таков, артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, Гранитное, Богдановку и Широкино – из артиллерии минометов, Марьинку и Чермалык – из минометов, а Широкино, Новотроицкое, Новомихайловку и Новогригоровку – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики из артиллерии обстреливали Крымское и Врубовку, из минометов – катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасну, из стрелкового оружия – Крымское.

Напомним, российские войска в ночь на четверг, 2 февраля, обстреляли дорогу, по которой велась эвакуация из Авдеевки. Последний час были обстрелы из "Градов", которые стоят в районе промзоны. Затем начался обстрел из артиллерии.
URA-Inform
Ещё по теме:
Боевики из "Градов" обстреляли Крымское - ВИДЕО
АТО: за сутки ранены трое силовиков
Умер экс-глава "ЛНР" Валерий Болотов
АТО: За сутки погибли пять военнослужащих ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В киевском метро военный перевозил арсенал боеприпасов
noimageМэр Луцка госпитализирован и находится в коме
noimageПорошенко верит, что Болгария сохранит санкции против РФ
noimageВ Черное море зашел эсминец США с ПРО Иджис и Томагавками
noimageПрограмму сотрудничества с НАТО примут в ближайшее время
Лента новостей
Загрузка...