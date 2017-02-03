АТО: За сутки погибли 2 украинских военных

Боевики 67 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, при этом, 2 украинских военнослужащих погибли, 10 — получили ранения, 4 — травмированы, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжали обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 1222 мм артиллерию, танки. Захватчиками было совершено несколько попыток атаковать защитников Украины, но понеся значительные потери, они каждый раз были вынуждены отступать", — говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

Кроме того, обстрелы позиций ВСУ в районе Авдеевки продолжились и вечером, а по Верхнеторецкому боевики вели огонь из артиллерии.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Водяное из РСЗО БМ-21 Град и артиллерии калибра 122 мм, Красногоровку — из таков, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, Гранитное, Богдановку и Широкино — из артиллерии калибра 122 мм и минометов, Марьинку и Чермалык — из минометов, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловку и Новогригоровку — из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм обстреливали Крымское и Врубовку, из минометов — Катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасну, из стрелкового оружия — Крымское.

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая более 10 330 взрывов. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Количество зафиксированных взрывов является самым высоким за все время мониторинга СММ. Более 9 250 взрывов были зафиксированы в районе Авдеевки и Ясиноватой", — подчеркнули в пресс-службе.

Наблюдатели, находившиеся Авдеевке 31 января слышали почти 2 250 взрывов неопределенного происхождения в 1-5 км к востоку и востоко‑юго‑востоку, а также практически 200 взрывов, оцененных ими как разрывы ракет РСЗО в 3,4-4 км к востоко‑юго‑востоку. 31 января камера СММ в Авдеевке зафиксировала 53 взрыва неопределенного происхождения в 2-4 км к юго‑востоку.

Наблюдатели, которые проводили патрулирование в оккупированной Ясиноватой 31 января, слышали 65-80 взрывов, оцененных как огонь из РСЗО (4 залпа) в 8-10 км к югу, а также разрывы некоторых из этих ракет на расстоянии 8-12 км к западо‑юго‑западу и 621 взрыв неопределенного происхождения, 119 взрывов (оцененных как выстрелы), 40 взрывов (по оценке, разрывов), 5 взрывов — разрывов гранат, выпущенных из автоматического гранатомета.

"Вся эта огневая активность была зафиксирована на расстоянии от 3 до 12 км к северу, северо‑востоку, юго‑востоку, югу, юго‑западу, западу и северо‑западу", — добавили в пресс-службе.

30 января ОБСЕ зафиксировала бои в Авдеевке и 2859 взрывов.