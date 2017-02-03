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Новости
Украина
2 февраля 17, 09:31
Порошенко проведет заседание СБ ООН в США
Порошенко
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Уже в феврале президент Украины Петр Порошенко может с визитом отправится в Соединенные Штаты Америки.

21 февраля глава украинского государства проведет там заседание Совета Безопасности Организации объединенных наци. Темой заседания может стать конфликт в Европе.

Об этом в среду вечером, 1 февраля, сообщил журналистам постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Дипломат также отметил, что сейчас в Вашингтоне работают над этим вопросом, но пока подтвердить это точно он не может.

Однако, по его словам, есть вероятность, что Порошенко приедет на дебаты Совета Безопасности ООН 21 февраля. Но пока этот вопрос еще точно не решен, - подчеркну Ельченко, добавив, что базовые моменты политики США в отношении Украины остаются прежними. Они полностью поддерживают территориальную целостность страны и они полностью против того, как Россия поступает с восточной частью Украины, - пояснил представитель Украины в ООН, отметив, что уже провел встречи со своей новой американской коллегой Никки Хейли и она этом подтвердила.

Напомним, с 1 февраля Украина будет возглавлять Совет безопасности Организации Объединенных Наций. Вчера Порошенко заявил, что Киев будет использовать каждую возможность, чтобы защитить себя от вооруженной агрессии Российской Федерации.
URA-Inform
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