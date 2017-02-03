Укроборонпром построит десять "Дозор-Б" для гособоронзаказа

Государственный концерн "Укроборонпром" изготовит новую партию из десятков бронемашин (ББМ) "Дозор-Б" для украинской армии благодаря финансированию в рамках государственного оборонного заказа госпредприятия "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ).

Подготовленные в 2016 году производственные мощности и технологический процесс позволяет изготавливать "Дозоры-Б" уже серийно, утверждают в госконцерне.

Согласно сообщению, коллектив львовского предприятия сейчас насчитывает около 900 работников, получил 100% загрузки работой и гарантию занятости в 2017 году. Это позволяет избежать вынужденных отпусков и в полном объеме загрузить производственные мощности.

В кооперации производства ББМ "Дозор-Б" задействовано 17 предприятий-участников концерна и 86 других отечественных предприятий разных форм собственности.

Как сообщалось, в 2016 году мощности ЛБТЗ были недозагружены: загрузка составила всего около 12%. В ноябре 2016 года был временно введен укороченный режим работы. В 2017 году завод вернулся к работе в обычном режиме.

ЛБТЗ — одно из ведущих предприятий бронетанкового кластера ОПК Украины. С 2011 года по решению правительства входит в состав ГК "Укроборонпром".

По данным госконцерна, в настоящее время ЛБТЗ обеспечивает, в том числе, ремонт и модернизацию танков Т-72 различной модификации, инженерной бронетехники ИМР-2, бронемашин разминирования БМР-2, бронированных пожарных машин ГПМ-72. В июле 2016 года ЛБТЗ также передал в зону боевых действий 10 ед. новых ББМ "Дозор-Б-01", сборка которых в рамках международной кооперации налажена на мощностях львовского предприятия. Боевая машина оснащена дизельным двигателем германской Deutz мощностью 190 л. с. с трансмиссией американской Allison. С 2013 года в Польше выпускается отвечающая стандартам НАТО европейская модификация ББМ "Дозор-Б" — ББМ Oncilla.

В декабре 2015 года "Укроборонпром" и чешская VOP озвучили планы по приведению и сертификации по стандартам НАТО украинских ББМ "Дозор-Б", собираемых во Львове.

Кабинет министров Украины в последних числах декабря 2016 года предоставил 11 предприятиям военно-промышленного комплекса госгарантии по внутренним кредитам на 2,928 млрд грн. В частности, одним из заемщиков выступил ЛБТЗ, привлекший кредит на 460,6 млн грн.

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Разработанная ХКБМ им. Морозова (Харьков) ББМ "Дозор-Б" может быть эффективно использован для оснащения спецподразделений ВС при выполнении, в том числе, разведывательных и дозорных операций в городских условиях. Машина адаптирована под оснащение пятью западными двигателями производства германской Deutz и итальянской Iveco мощностью до 200 л. с. Машина отвечает по III классу защиты натовскому стандарту STANAG.