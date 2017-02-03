Украина возобновляет строительство военных кораблей "Корвет"

Украина возобновляет государственную целевую оборонную программу по созданию нового украинского корвета для Военно-морских сил, реализуемую с 2009 года в кооперации с западными поставщиками вооружений.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Игорь Павловский в ходе 6-й международной конференции "Управление в секторе безопасности: производство, продажа и закупка вооружений", организованной Центром Разумкова совместно с Женевским центром демократического контроля над вооруженными силами" (DCAF).

По данным замминистра, в 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 млрд грн.

Как сообщил Павловский, в настоящее время военное ведомство ведет переговоры с судостроительной промышленностью по переуступке заключенного в 2009 году с Черноморским судостроительным заводом (ЧСЗ, Николаев) контракта на строительство корвета.

"Уже есть четыре компании, которые хотят строить (корвет - ред.)", — сказал он, выделив в числе претендентов КП "Исследовательско-проектный центр кораблестроения (Николаев).

Напомнив, что новый украинский корвет предназначен для выполнения задач в операционной зоне Черного и Средиземного морей, замминистра выразил уверенность в потенциале ВТС по программе, первую очередь, со странами Балто-Черноморского региона. "Будущее (у проекта — ред.) есть", — сказал он, при этом отметив, что стоимость корабля будет значительно ниже.

Как сообщалось, в рамках заключенного в 2009 году с Минобороны контракта в 2012 году на мощностях ЧСЗ, входящего в cудостроительный субхолдинг SMG "Смарт-холдинга" бизнесмена Вадима Новинского, было начато строительство первого украинского корвета "Владимир Великий". Передача головного корабля заказчику, согласно первоначально озвученным планам, намечалась на 2016 год. До 2021 года планировалось построить четыре корвета.

Объем финансирования утвержденной в ноябре 2011 года правительством госпрограммы "Корвет" до 2021 года был предусмотрен в 16,2 млрд грн. Из-за неритмичности финансирования программы, а также в связи с новой политической ситуацией в стране в последние годы ее реализация была фактически заморожена.

Ранее планировалось, что в общем объеме кооперации по программе доля зарубежных поставщиков вооружений составит 24%. В число зарубежных партнеров входили европейские DCNS, MBDA, EuroTorp.