Директора морпорта Николаева подозревают в растрате

Исполняющему обязанности директора Николаевского морского торгового порта Сергею Колтыпину вручено уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины по вопросам борьбы с коррупцией Юрий Лавренюк.

В результате проверки Управлением внутреннего аудита и контроля Мининфраструктуры совместно с правоохранителями установлено, что своими действиями руководство Николаевского морпорта нанесло ущерб государству на сумму более 4 млн гривен.

"По предварительной информации, Сергей Колтыпин, действуя в интересах аффилированных с ним и бывшими руководителями порта структур, избегал процедуры согласования договоров аренды с уполномоченным органом управления и занижал арендную плату за пользование железнодорожных путей", – говорится в сообщении Мининфраструктуры.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины. А Сергею Колтыпину вручено извещение о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Сейчас правоохранительными органами рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе руководство Чернобыльского спецкомбината задержали на взятке в 700 тысяч гривен. Чиновники требовали деньги за незаконно выигранный тендер на поставку топлива