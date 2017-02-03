50 вооруженных лиц перекрыли ж/д переезд в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба Главного областного управления Нацполиции.

"В 10:39 в колл-центр 102 поступило сообщение от дежурной на станции Бахмут о том, что около 50 человек остановили тепловоз и с помощью машин перекрыли движение на железнодорожном переезде. На место направлена следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неустановленные лица на бусах перекрыли железнодорожное полотно по ул. Корсунского с целью перекрытия движения на станцию Никитовка.

Кроме того, по распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, весь личный состав Бахмутского оперативного подразделения поднят по тревоге. В свою очередь, полицейские перешли на усиленный вариант несения службы.

Как известно, информация о происшествии направлена в СБУ.

Напомним, как сообщалось ранее, в Черниговской области автомобиль попал под поезд. В результате ДТП погибло два человека.