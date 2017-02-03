Госгеонедр: Уже 9 компаний имеют право на добычу янтаря

На рынок добычи янтаря недавно зашли четыре новые компании, одна из которых — коммунальное предприятие. Таким образом на сегодняшний день в общем уже девять предприятий законно получили специальные разрешения на пользование недрами янтаря. Об этом говорится в сообщении Государственной службы геологии и недр Украины.

Из сообщения следует, что коммунальное предприятие, получившее спецразрешение, было создано на Волыни местными общинами.

Как отметил и.о. председателя Госгеонедр Николай Бояркин, за 2016 год благодаря выдачи спецразрешений его ведомство привлекло в госбюджет почти 420 млн грн. Теперь же с выдачей новых спецразрешений эта сумма может значительно увеличится.

"Также не стоит забывать, что компании, которые официально заходят на этот рынок, имеют социальную нагрузку. А это строительство дорог, детских садов и другие социальные условия, которые могут прописать областные общины", — сказал Бояркин.

Напомним, что пользоваться недрами можно только после прохождения процедуры получения соответствующих разрешительных документов. Таким документом является специальное разрешение, в котором четко прописана программа работ и сроки ее выполнения.

В 2015 году власти предложили легализовать добычу янтаря. С января 2016 года изменился порядок выдачи разрешений на добычу полезных ископаемых (были внесены изменения в Постановление Кабмина №615 от 30 мая 2011 года): четко прописана процедура участия местных властей в согласовании выдачи разрешений.

Заявки на спецразрешения по его добыче в Ровенской области в начале 2016 года подали две компании, одна из которых государственная — "Укрбурштын" (дочерняя компания ГАК "Украинские полиметаллы"), вторая — малоизвестная ровенская "Надра — Спецленд Ресурсы". В "дочке" ГАК тогда сетовали, что Госгеонедра "потеряли" документы на некоторые участки, на которые они подавали заявки, а Ровенский облсовет вообще отказался согласовывать.

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Площадь перспективных на янтарь территорий составляет около 380 тыс. га. Это три области Украины Ровенская (Дубровицкий, Рокитновский, Сарненский, Владимирецкий и Заречненский районы), Житомирская (северо-западная часть Олевского района), Волынская (частично Маневичский район).

По состоянию на 1 января 2016 государственным балансом запасов "Бурштин" учитывались четыре месторождения Клесовское, Свободное, Владимирец-Восточный и Золотой (юго-восточный участок). Балансовые запасы этих месторождений составляют по категории С1 — 63,6 тонн, по категории С2 — 162,8 т.

Суммарная легальная добыча янтаря за 2014 год составляла 2,6 т, за 2015 год — 5 т.

По данным экспертов, за нелегальную добычу янтаря Украина недополучает миллиарды — от 1,5 до 3 млрд грн.

Хотя по подсчетам "Укрбурштына", в Украине сейчас фактически добывается 120 тонн янтаря в год. Из них до 5% — легальные. Общая сумма добытого камня составляет около 6 млрд грн.

Геологи отмечают, что помповый способ добычи янтаря, который сейчас используют нелегальные старатели, позволяет добыть только 10% янтаря на участке.