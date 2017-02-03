Россия с ДНР обстреливает Марьинку, горят дома - ФОТО

Снаряды попали в жилые дома. Несколько снарядов упали возле школы. В результате чего возник пожар.

Спасатели эвакуируют детей из школы, возле которой упали мины. Как сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в данный момент в городе горит дом, мины легли прямо возле школы. Спасатели тушат пожар и проводят эвакуацию детей из школы.

Вместе с тем начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики все утро бьют по Марьинке. В городе горят дома, местные власти приостановили учебу в обеих школах.

Информация о пострадавших пока не поступала, но данные уточняется - написал он на странице в социальной сети.

Напомним, как сообщалось, в Авдеевке горела многоэтажка. В результате пожара спасатели эвакуировали 14 человек, четверо из которых были госпитализированы.