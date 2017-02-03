"Киевводоканал" назначил проверку питьевой воды

Об этом рассказали в "Киевводоканале" по итогам проведенного анализа проб воды из Десны и Днепра. Согласно сообщению – Днепровская, а также Деснянская станции на данный момент работают в штатном режиме.

С целью очистки питьевой воды, которая поступает в водопроводную сеть с Днепровской и Деснянской станций, применяют высокоэффективные реагенты. На данный момент питьевая вода, что подается в распределительную сеть водоснабжения, по всем своим показателям нормативным требованиям по Приложению 2 Прим.1 к табл.1 (ГСанПиН 2.2.4-171-10) соответствует - отметили в Киевводоканале, обнародовав результаты проведенных анализов.

Как сообщалось, в столице вскоре появится 25 новых артезианских скважин.