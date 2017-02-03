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Украина
2 февраля 17, 17:10
"Киевводоканал" назначил проверку питьевой воды
вода
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Питьевая вода, что подается в распределительную сеть водоснабжения Киева, по всем своим показателям соответствует нормативным требованиям. 

Об этом рассказали в "Киевводоканале" по итогам проведенного анализа проб воды из Десны и Днепра. Согласно сообщению – Днепровская, а также Деснянская станции на данный момент работают в штатном режиме.

С целью очистки питьевой воды, которая поступает в водопроводную сеть с Днепровской и Деснянской станций, применяют высокоэффективные реагенты. На данный момент питьевая вода, что подается в распределительную сеть водоснабжения, по всем своим показателям нормативным требованиям по Приложению 2 Прим.1 к табл.1 (ГСанПиН 2.2.4-171-10)  соответствует - отметили в Киевводоканале, обнародовав результаты проведенных анализов.

Как сообщалось, в столице вскоре появится 25 новых артезианских скважин.
URA-Inform
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