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Новости
Украина
2 февраля 17, 17:11
В Авдеевке установился относительный режим тишины
Авдеевка
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При этом обстрелы на окраинах Авдеевки и по позициям украинских военных продолжаются.
При этом обстрелы на окраинах Авдеевки и по позициям украинских военных продолжаются.

В Авдеевке установился относительный режим тишины, заявил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский в Facebook.

При этом он отметил, что обстрелы на окраинах Авдеевки и по позициям украинских военных продолжаются.

"Сейчас в #Авдеевка относительная тишина. Бахкают по окрестностям и по позициям наших военных. К сожалению, бригада наших электромонтажников не смогла и сегодня выйти на место порыва ЛЭП потому что российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня", - написал Жебривский.
Korrespondent
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