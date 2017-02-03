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Новости
Украина
2 февраля 17, 17:16
РФ неофициально признала "паспорта" ЛНР и ДНР
ДНР,паспорт
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Паспорта непризнанных "республик" фактически действуют в России по неформальной договоренности сепаратистов с властями РФ.

На территории России с помощью паспортов ДНР и ЛНР можно воспользоваться целым рядом услуг, пишет РБК.

Источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что паспорта непризнанных "республик" фактически действуют в России по неформальной договоренности сепаратистов с российскими властями.

Последние "закрывают глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России". Собеседник издания в Госдуме уточнил, что речи о дальнейшей формализации отношений с республиками не идет.

В частности, по паспортам непризнанных "республик" в России можно купить билеты на внутренние авиарейсы, а также на поезда дальнего следования и забронировать гостиницу.

Кроме того, с их помощью можно въехать из ЛДНР на территорию России. ФСБ Ростовской области, комментируя этот вопрос, заявили, что граждане Украины могут въезжать в РФ по "документам, выданным комнетентными органами Украины, в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей".

При этом в ведмостве не уточнили, обладают ли органы "власти" ДНР и ЛНР такой компетенцией.

Напомним, в ДНР начали выдавать паспорта в марте 2016 года. В ЛНР первые паспорта выдали в 2015 году.

А в этом месяце сообщалось, что Кабмин хочет выдавать паспорта украинцам из ЛДНР.
Korrespondent
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