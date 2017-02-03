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Новости
Украина
2 февраля 17, 18:32
Commerzbank заблокировал 17 млн евро ПриватБанка
Шлапак
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Commerzbank заблокировал на своих счетах около 17 млн евро ПриватБанка.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Один из наших главных партнеров Commerzbank, через который долгое время проходила фактически большая часть операций ПриватБанка, сегодня заблокировал на своих счетах около 17 млн евро наших денег., - Александр Шлапак

По его словам, причина такого решения банка-партнера пока неизвестна, однако никаких оснований для блокировки счетов быть не могло.

«Почему он так поступил? Мы сделали сейчас официальный запрос им и пытаемся выяснить, поскольку програма продолжается», — заявил Шлапак, отметив, что программа включает около 10 давно заключенных договоров, по которым в Украину поставляется сельхозтехника.

Ранее Шлапак сообщил, что ликвидные активы ПриватБанка покрывают более 60% обязательств.

Источник: news.mail.ru
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