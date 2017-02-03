Commerzbank заблокировал 17 млн евро ПриватБанка

"Один из наших главных партнеров Commerzbank, через который долгое время проходила фактически большая часть операций ПриватБанка, сегодня заблокировал на своих счетах около 17 млн евро наших денег., - Александр Шлапак

По его словам, причина такого решения банка-партнера пока неизвестна, однако никаких оснований для блокировки счетов быть не могло.

«Почему он так поступил? Мы сделали сейчас официальный запрос им и пытаемся выяснить, поскольку програма продолжается», — заявил Шлапак, отметив, что программа включает около 10 давно заключенных договоров, по которым в Украину поставляется сельхозтехника.

Ранее Шлапак сообщил, что ликвидные активы ПриватБанка покрывают более 60% обязательств.

Источник: news.mail.ru

