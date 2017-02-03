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Новости
Украина
2 февраля 17, 19:14
Сурок Тимка предсказал, когда Украина получит "безвиз"
Сурок Тимка
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"Хранитель сурка" Виктор Токарский интерпретировал предсказание Тимки так: весна наступит через 6 недель и будет теплой, а вот "безвиз", про прогнозу сурка, Украина получит с третьей попытки.
Сегодня День Сурка, и харьковский Тимка сделал свое предсказание. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурками, чтоб узнать, когда придет весна. Животное разбудили на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары, пишут Нескучные новости со ссылкой на Vgorode.ua.

Если день пасмурный и грызун не видит своей тени - значит, быть ранней весне. Если же день солнечный, а зверек норовит спрятаться обратно в нору - зима продлится еще долго.

Весна в Украине наступит через шесть недель и будет теплой, передал предсказание Тимки его смотритель. Сурок сегодня не увидел своей тени.

Сурку предложили также сделать предсказание по актуальному для украинцев вопросу: когда же нашей стране дадут безвиз. С третьей попытки Тимка выбрал вариант "безвиз-2017".

Кстати, в этом году у потомственного предсказателя ожидаются изменения в личной жизни.

Как рассказал "хранитель сурка", профессор биофака ХНУ им. Каразина Виктор Токарский, две недели назад Тимке нашли жену – Ларису. Свое семейное счастье "молодожены" будут строить в новом домике.

источник: neskuchno-news.com
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