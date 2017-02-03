Сурок Тимка предсказал, когда Украина получит "безвиз"

Сегодня День Сурка, и харьковский Тимка сделал свое предсказание. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурками, чтоб узнать, когда придет весна. Животное разбудили на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в селе Гайдары, пишут Нескучные новости со ссылкой на Vgorode.ua.





Если день пасмурный и грызун не видит своей тени - значит, быть ранней весне. Если же день солнечный, а зверек норовит спрятаться обратно в нору - зима продлится еще долго.





Весна в Украине наступит через шесть недель и будет теплой, передал предсказание Тимки его смотритель. Сурок сегодня не увидел своей тени.





Сурку предложили также сделать предсказание по актуальному для украинцев вопросу: когда же нашей стране дадут безвиз. С третьей попытки Тимка выбрал вариант "безвиз-2017".





Кстати, в этом году у потомственного предсказателя ожидаются изменения в личной жизни.





Как рассказал "хранитель сурка", профессор биофака ХНУ им. Каразина Виктор Токарский, две недели назад Тимке нашли жену – Ларису. Свое семейное счастье "молодожены" будут строить в новом домике.



