День рождения Марины Порошенко: интересные факты (ФОТО)

1 февраля 2017 года первой леди Украины, Марине Порошенко исполнилось 55 лет. В одном из интервью Марина призналась, что ей не очень по душе статус первой леди и она предпочитает воспитывать детей, а также беречь семейный уют и очаг.





В честь дня рождения Марины Порошенко Ivona подготовила список интересных фактов о жене президента Украины:









В школьные годы Марина Порошенко увлекалась рисованием.





Первая леди Украины – автор первой диссертации в независимой Украине.





Марина пожертвовала своей профессией доктора и ради мужа бросила заниматься медициной навсегда.





Марина и Петр поженились в раннем возрасте – Марине был 21 год, а Петру – всего 18 лет. Родители влюбленных были против такого раннего брака и отговаривали пару жениться.





Трое детей Марины и Петра появилась на свет в присутствии обоих родителей. Первый ребенок пары родился, когда Петр служил в армии. Всего у супругов четверо детей.





После инаугурации мужа, Петра Порошенко, Марина начала активно заниматься благотворительностью.





Марина редко выходит в свет без сопровождения супруга.





По словам кумовей, первая леди умеет делать все: вышивать, печь колоритные изысканные украинские блюда, шить, вязать.





Марина однажды призналась, что кумиром для нее является кума – певица Оксана Билозир.













В 2015 году первая леди приняла участие в акции ко Дню матери. В Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко высадили розы и чернобривцы в виде слова “мама“, а собранные деньги во время конкурсов были переданы на лечение детей больницы Охматдит.





Каждый год Марина и Петр посещают церемонию Человек года, а также любят смотреть на выставки в Мистецькому Арсеналі.





Марина Порошенко вместе с Юрием Луценко крестили дочь украинского политика Юрия Стеця.





Напомним, осенью 2016 года Марина Порошенко задекларировала сумки Fendi, Dior и Chanel.





Марине Порошенко исполнилось 55: лучшие образы первой леди













