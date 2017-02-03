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Новости
Украина
2 февраля 17, 21:30
Программу сотрудничества с НАТО примут в ближайшее время
Парубий
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Председатель Верховной Рады Украина Андрей Парубий в четверг, 2 февраля, провел встречу с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым.

Глава украинского парламента во время встречи заверил, что программу сотрудничества с Североатлантическим Альянсом на 2017 год примут уже в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, Парубий отметил необходимость определить приоритетные сферы и сосредоточить помощь на важных направлениях, в том числе и в сфере модернизации законодательства.

Кроме того, по его словам, для реализации запланированной модернизации Альянс будет оказывать необходимую поддержку для усиления потенциала Аппарата Верховной Рады.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко вчера заявил, что готов провести референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. При этом Порошенко напомнил, что четыре года тому назад только 16% украинцев поддерживали идею вступления Украины в НАТО, а сейчас таких людей уже насчитывается 54%.
URA-Inform
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