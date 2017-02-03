В Черное море зашел эсминец США с ПРО Иджис и Томагавками

В акваторию Черного моря зашел американский эсминец Портер, оснащенный противоракетной системой Иджис и крылатыми ракетами Томагавк, передает Интерфакс.

Сообщается, что эсминец присоединится к испанскому ракетному фрегату Альмиранте Хуан де Борбон и канадскому фрегату Сент-Джонс, которые входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО.

Эти корабли примут участие в учениях Морской щит 2017, которые уже с 1 февраля проходят в Черном море. В учениях также задействованы румынские, болгарские и турецкие боевые корабли и подлодки.

На днях сообщалось, что впервые со времен "холодной войны" Британия направит эсминец в Черное море.