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Украина
2 февраля 17, 22:03
В Черное море зашел эсминец США с ПРО Иджис и Томагавками
эсминец Портер
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Эсминец оснащен противоракетной системой Иджис и крылатыми ракетами Томагавк.
Эсминец оснащен противоракетной системой Иджис и крылатыми ракетами Томагавк.

В акваторию Черного моря зашел американский эсминец Портер, оснащенный противоракетной системой Иджис и крылатыми ракетами Томагавк, передает Интерфакс.

Сообщается, что эсминец присоединится к  испанскому ракетному фрегату Альмиранте Хуан де Борбон и канадскому фрегату Сент-Джонс, которые входят в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО.

Эти корабли примут участие в учениях Морской щит 2017, которые уже с 1 февраля проходят в Черном море. В учениях также задействованы румынские, болгарские и турецкие боевые корабли и подлодки.

На днях сообщалось, что впервые со времен "холодной войны" Британия направит эсминец в Черное море.
Korrespondent
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