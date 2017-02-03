Порошенко верит, что Болгария сохранит санкции против РФ

Глава украинского государства проинформировал его об эскалации на Донбассе, вызванной постоянными обстрелами Авдеевки со стороны российских боевиков и выразил надежду, что Болгария сохранит санкции против России. Порошенко также отметил последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет Украине в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии.

Он выразил надежду, что новый президент Болгарии продолжит эту политику.

В свою очередь Радев заверил в своей поддержке Украины и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке.

После чего президент Украины пригласил Радева в Украину в удобное для него время. Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко и Радев во время разговора договорили о реконструкции автодороги Одесса - Болград - Рени.