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Новости
Украина
2 февраля 17, 22:13
Порошенко верит, что Болгария сохранит санкции против РФ
санкции
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Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 2 февраля, во время телефонного разговора поздравил своего коллегу из Болгарии Румена Радева с вступлением на высший государственный пост.

Глава украинского государства проинформировал его об эскалации на Донбассе, вызванной постоянными обстрелами Авдеевки со стороны российских боевиков и выразил надежду, что Болгария сохранит санкции против России. Порошенко также отметил последовательную поддержку, которую Болгария предоставляет Украине в вопросе защиты территориальной целостности и противодействия российской агрессии.

Он выразил надежду, что новый президент Болгарии продолжит эту политику.

В свою очередь Радев заверил в своей поддержке Украины и согласился с важностью немедленного прекращения огня для восстановления инфраструктуры в Авдеевке.

После чего президент Украины пригласил Радева в Украину в удобное для него время. Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко и Радев во время разговора договорили о реконструкции автодороги Одесса - Болград - Рени.
URA-Inform
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