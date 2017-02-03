Боевики вели обстрел из жилых кварталов Донецка (ФОТО+ВИДЕО)

Международная группа расследователей Bellingcat совместно Conflict Intelligence Team установила точные координаты места, откуда боевики стреляли из Градов 31 января и 1 февраля.

Проанализированы сообщения пользователей соцсетей, как в Донецке, так и в Авдеевке, которую обстреливали.

Также выводы сделаны на основе шести видеозаписей обстрелов и спутниковых снимков.

Боевики стреляли из района гипермаркета Ашан в Донецке. Одно из мест пуска находится в 200 метрах от гипермаркета и менее, чем за 500 метров от школы.

Второе место пуска находится примерно за 600 метров от промышленной зоны и за 1000 метров от жилого квартала. Отмечается, что некоторые пуски были днем, когда по объездной дороге ездили гражданские автомобили





Расследователи сделали вывод, что такое место боевики использовали намеренно - чтобы украинские военные не могли ответить на обстрел, иначе подвергли бы риску гражданское население.





2 февраля беспилотник Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ зафиксировал в оккупированном Миусинске 42 реактивные системы залпового огня Град боевиков террористической организации ЛНР.