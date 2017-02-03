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Украина
3 февраля 17, 08:59
Боевики вели обстрел из жилых кварталов Донецка (ФОТО+ВИДЕО)
Донецк
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Живой щит в Донецке: На основе видео, записей в соцсетях и спутниковых снимков установлены точные координаты, откуда стреляли боевики - это места возле жилых кварталов
Международная группа расследователей Bellingcat совместно Conflict Intelligence Team установила точные координаты места, откуда боевики стреляли из Градов 31 января и 1 февраля.

Проанализированы сообщения пользователей соцсетей, как в Донецке, так и в Авдеевке, которую обстреливали.  

Также выводы сделаны на основе шести видеозаписей обстрелов и спутниковых снимков.




Боевики стреляли из района гипермаркета Ашан в Донецке. Одно из мест пуска находится в 200 метрах от гипермаркета и менее, чем за 500 метров от школы.
 

Второе место пуска находится примерно за 600 метров от промышленной зоны и за 1000 метров от жилого квартала. Отмечается, что некоторые пуски были днем, когда по объездной дороге ездили гражданские автомобили 

Расследователи сделали вывод, что такое место боевики использовали намеренно - чтобы украинские военные не могли ответить на обстрел, иначе подвергли бы риску гражданское население. 

2 февраля беспилотник Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ зафиксировал в оккупированном Миусинске 42 реактивные системы залпового огня Град боевиков террористической организации ЛНР.

Источник: news.liga.net
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