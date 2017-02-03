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3 февраля 17, 09:09
Хуг сегодня посетит Авдеевку
Александр Хуг
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Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в пятницу, 3 февраля, намерен отправится в Авдеевку.

Вместе с другими наблюдателями он проведет патрулирование города. Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, Хуг сегодня планирует оценить ситуацию, которая сложилась в Авдеевке с безопасностью. Он также намерен оценить влияние ситуации на жизнь гражданского населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке. В результате было убито двое мирных жителей. Возле школы нашли раненую женщину, ее отвезли в больницу.

Однако от ран женщина умерла. Вчера также был ране британский фотокорреспондент. Иностранный журналист получил ранение глаза.
URA-Inform
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