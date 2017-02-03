Боевики продолжают усиливать обстрелы в Донбассе

За прошедшие сутки боевики 114 открывали огонь по позициям украинских войск. В результате таких агрессивных действий, четыре военных погибли. Еще 17 человек получили ранены.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра АТО, на Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь в основном из "Градом" и стреляли в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.

По Гранитному и Луганскому - 122 миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному, и Песках - минометы различных калибров.

На Мариупольском направлении также из "Градов" били в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки. Тяжелая артиллерия и минометы стреляли по Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыке.

По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяное боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Под Марьинкой и Павлополем весь дел работали снайперы.

На Луганском направлении - с 152 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, а из минометов - Крымское и Сизое. С гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку.

Напомним, 2 февраля, боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке. В результате было убито двое мирных жителей. Возле школы нашли раненую женщину, ее отвезли в больницу. Однако от ран женщина умерла.