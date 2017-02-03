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Новости
Украина
3 февраля 17, 09:29
Новые обещания: Безвиз для Украины заработает летом
безвизовый
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Для разблокирования безвизового режима с Украиной ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки".

Безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года. Об этом говорится в материале издания "Украинская правда".

"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", — говорится в материале.

Для разблокирования безвизового режима с Украиной ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля, отмечает издание.

"В марте можно рассчитывать на начало триалога относительно Украины (в случае Грузии он длился всего один день), в апреле — перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае — на одобрение Советом ЕС", — отмечают журналисты.

Если отклонений от графика не будет, июнь станет датой начала работы безвизового режима Украины с ЕС.

Согласно процедуре принятия решений в ЕС, фактическое действие безвизового режима на границе может начаться в июне, а окончательное решение Совета ЕС будет принято в мае, после президентских выборов во Франции.

В октябре прошлого года президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко подтвердил выполнение Украиной всех критериев для предоставления безвизового режима украинским гражданам.

24 ноября 2016 года президент Евросовета Дональд Туск по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что члены ЕС решили, что Украина прекрасно выполнила свою работу и готова к безвизовому режиму. Теперь, по его словам, обсуждение касается стран-членов ЕС и парламента Европы по поводу политики ЕС в отношении виз.
Delo
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