Замминистра обороны Долгов стал послом в Грузии

Президент Петр Порошенко назначил бывшего заместителя обороны Украины Игоря Долгова на должность посла Украины в Грузии.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №25/2017 президент подписал в пятницу, 3 февраля.

Накануне Кабинет министров уволил Игоря Долгова с должности замминистра обороны по вопросам европейской интеграции. Он был уволен по собственному желанию.

Игорю Долгову 59 лет. Он был замминистром обороны с 14 мая 2015 года. Ранее он возглавлял миссию Украины при НАТО и был послом Украины в Бельгии.