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Новости
Украина
3 февраля 17, 15:57
Минобороны отрицает обстрел "Мотеля" в Донецке (ВИДЕО)
Донецк
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При этом в оборонном ведомства не смогли назвать причину взрыва в Донецке.
При этом в оборонном ведомства не смогли назвать причину взрыва в Донецке.

Первый замминистра обороны Иван Руснак назвал фейком обстрел Донецка баллистической ракетой Точка-У, передает Украинские новости.

Ночью в Донецке прогремел мощнейший взрыв. Сепаратисты не исключали, что украинские военные применили Точку-У. При этом на месте взрыва в Донецке засняли огонь из Градов.

"Это фейк. Не верьте этому. Такого не было", - заявил представитель оборонного ведомства.

При этом в Минобороны не смогли назвать причину взрыва в Донецке, но отметил, что информацию по этому вопросу может предоставить Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее появилось и видео взрыва в Донецке.


Донецк, последствия взрыва на “Мотеле” вечером 02 02 17:


В Донецке около 21:15 прогремел мощный взрыв. Об этом пишут пользователи в соцсетях.

В соцсетях пишут, что сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.

"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.

"Недалеко от центра что-то мощно рвануло. Видел вспышку, через 5 сек пришла звуковая волна. Завывают автосигнализации".


Также люди сообщают, что взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.

"В Харцызске окна трухануло", - сообщают жители.

"ДФ видать что то сдетонировало, был на улице, не летело ничего, просто на юго-востоке небо стало алым на секунду и потом шарахнуло".
 
"Есть информация что прилетело в склад с БК, и была сильная детонация. Что все услышали".

В свою очередь в ДНР заявили, что украинские военные открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм и систем Ураган по всей территории Донецка.
Korrespondent
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