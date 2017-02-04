Минобороны отрицает обстрел "Мотеля" в Донецке (ВИДЕО)

При этом в оборонном ведомства не смогли назвать причину взрыва в Донецке.
Первый замминистра обороны Иван Руснак назвал фейком обстрел Донецка баллистической ракетой Точка-У, передает Украинские новости.
Ночью в Донецке прогремел мощнейший взрыв. Сепаратисты не исключали, что украинские военные применили Точку-У. При этом на месте взрыва в Донецке засняли огонь из Градов.
"Это фейк. Не верьте этому. Такого не было", - заявил представитель оборонного ведомства.
При этом в Минобороны не смогли назвать причину взрыва в Донецке, но отметил, что информацию по этому вопросу может предоставить Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Ранее появилось и видео взрыва в Донецке.
Донецк, последствия взрыва на “Мотеле” вечером 02 02 17:
В Донецке около 21:15 прогремел мощный взрыв. Об этом пишут пользователи в соцсетях.
В соцсетях пишут, что сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.
"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.
"Недалеко от центра что-то мощно рвануло. Видел вспышку, через 5 сек пришла звуковая волна. Завывают автосигнализации".
Также люди сообщают, что взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете.
"В Харцызске окна трухануло", - сообщают жители.
"ДФ видать что то сдетонировало, был на улице, не летело ничего, просто на юго-востоке небо стало алым на секунду и потом шарахнуло".
"Есть информация что прилетело в склад с БК, и была сильная детонация. Что все услышали".
В свою очередь в ДНР заявили, что украинские военные открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм и систем Ураган по всей территории Донецка.