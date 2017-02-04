Минобороны отрицает обстрел "Мотеля" в Донецке (ВИДЕО)

Первый замминистра обороны Иван Руснак назвал фейком обстрел Донецка баллистической ракетой Точка-У, передает Украинские новости.

Ночью в Донецке прогремел мощнейший взрыв. Сепаратисты не исключали, что украинские военные применили Точку-У. При этом на месте взрыва в Донецке засняли огонь из Градов.

"Это фейк. Не верьте этому. Такого не было", - заявил представитель оборонного ведомства.

При этом в Минобороны не смогли назвать причину взрыва в Донецке, но отметил, что информацию по этому вопросу может предоставить Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее появилось и видео взрыва в Донецке.





Донецк, последствия взрыва на “Мотеле” вечером 02 02 17:







В Донецке около 21:15 прогремел мощный взрыв. Об этом пишут пользователи в соцсетях.

В соцсетях пишут, что сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах повылетали окна, попадали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.

"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", - пишут пользователи.

"Недалеко от центра что-то мощно рвануло. Видел вспышку, через 5 сек пришла звуковая волна. Завывают автосигнализации".





