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Новости
Украина
3 февраля 17, 15:58
Порошенко собрался в Вашингтон
Порошенко
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Стороны планируют сроки визита Петра Порошенко.

Так, Администрация президента Украины с администрацией президента США запланировали визит Петра Порошенко в Вашингтон. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы АПУ - Константин Елисеев.

По его словам – на данный момент планируют и отрабатывают с американской администрацией даты и сроки визита в Вашингтон Порошенко - сказал он. Известно, что министр иностранных дел Павел Климкин хотел бы встретиться с представителями администрации Дональда Трампа уже в феврале.

Как сообщалось, Вашингтон разделяет позицию Евросоюза по вопросу санкций против России. Ослабление санкций возможно только при урегулировании мирным путем ситуации на Донбассе.
URA-Inform
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