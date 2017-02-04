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Украина
3 февраля 17, 15:58
Кличко: По материалам аудита мэрии Киева открыто 92 дела
Кличко
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С 2014 года в правоохранительные органы было передано 123 материала аудитов.
С 2014 года в правоохранительные органы было передано 123 материала аудитов.

По материалам аудита Киевской горгосадминистрации, которые были переданы в прокуратуру, возбуждено 92 уголовных дела и подготовлено 20 сообщений о подозрении, семь человек объявлены в розыск.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе расширенной коллегии КГГА.

Градоначальник сообщил, что вчера, 2 февраля, по делу, возбужденному по аудиторскому отчету от 17 июля 2014 года, следователи прокуратуры задержали двух чиновников департамента социальной политики. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, которые были направлены на обучение детей-сирот и инвалидов.

Кличко пообещал, что борьба с коррупцией будет продолжаться.

"Я надеюсь, что и по другим материалами, которые мы передали правоохранителям, будет прогресс. И дела будут доведены до суда, а коррупционеры понесут наказание. Потому что только так можно победить коррупцию", – сказал мэр Киева.

Виталий Кличко добавил, что всего с 2014 года в правоохранительные органы было передано 123 материала аудитов КГГА.

Как сообщалось, ранее Виталий Кличко заявил,что борьба с незаконными МАФами в Киеве будет продолжаться. По его мнению, торговля в столице долна быть законной и цивилизованной.
Korrespondent
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