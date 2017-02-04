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Новости
Украина
3 февраля 17, 16:00
АП: Путина раздражает наш успех
АП,администрация
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В Украине макрофинансовая стабилизация, а Путин пытается оболгать ее, заявили в АП.
В Украине макрофинансовая стабилизация, а Путин пытается оболгать ее, заявляя, что она "вышибает" деньги у Запада, заявили в АП.

Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев заявил, что российского президента Владимира Путина раздражает успех Украины, поэтому он оболгал ее.

Накануне Путин обвинил Украину в вышибании денег из Запада. Именно поэтому, как утвержджает глава РФ, Киев обостряет ситуацию на Донбассе.

"В связи с этим мне вспомнилась народная мудрость, которая говорит, что "выбивают дурь из головы, а деньги вкладывают в успешные страны", что сейчас и демонстрирует Украина путем роста экономики. Поэтому логично, что в Украину сейчас идут деньги", - сказал Елисеев.

По его словам, в Украине сейчас макрофинансовая стабилизация.

"Я понимаю раздражение (Путина - УП) тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе, поэтому я не исключаю, что эта эскалация напряженности связана с тем, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине и попытаться путем военных провокаций на Донбассе отвлечь внимание и ресурсы от демократических и экономических реформ в нашем государстве", - пояснил Елисеев.

Отметим, что в в Кремле бои обострение под Авдеевкой назвали поводом для возобновления диалога между США и Россией.
Korrespondent
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