Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.14
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.80
USD
27.67
RUB
0.47
Новости
Украина
3 февраля 17, 16:01
Турчинов: Россия готовит наступление на Донбассе
турчинов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Александр Турчинов заверил, что ВСУ намерены давать отпор агрессивным действиям врага.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов уже подтвердил данные о подготовке Россией наступления на Донбассе. Об этом передает пресс-службы СНБО.

Украинская разведка заметила рост количества военной техники (танков, систем залпового огня), боеприпасов и российских военных, которые на оккупированную территорию Донбасса попадают через неконтролируемые участки границы. Турчинов также добавил, что эти действия противника говорят о намерениях военно-политического руководства России касательно дальнейшей эскалации на востоке Украины военных действий.

Как сообщал УРА-Информ, в ОБСЕ ранее рассказали о военных действиях в Авдеевке и в Донецке.
URA-Inform
Ещё по теме:
Авдеевка: 86 обстрелов, один военнослужащий ВСУ погиб
РФ неофициально признала "паспорта" ЛНР и ДНР
Порошенко верит, что Болгария сохранит санкции против РФ
Боевики продолжают усиливать обстрелы в Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как боевики обсуждают обстрелы из кварталов Донецка (видео)
noimageГлава департамента НБУ Шацкий задержан на взятке в $25 000
noimageВ Авдеевке восстанавливают энергоснабжение
noimageВ больнице скончался мэр Луцка
noimageКарта АТО за 3 февраля 2017 - Фото
Лента новостей
Загрузка...