Песков уточнил "признание" паспортов ЛДНР

В Кремле заявили, что не признавали паспорт ДНР и ЛНР, а были только отдельные решения местных властей или компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне сообщалось, что в России с помощью паспортов ДНР и ЛНР можно воспользоваться целым рядом услуг. Источник агентства РБК сообщил, что паспорта действуют в РФ по неформальной договоренности сепаратистов с российскими властями.

Песков заявил, что отдельные решения были приняты местными властями или компаний, которые руководствовались "гуманитарными соображениями".

"Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса", - сказал Песков.

По его словам, эти районы "находится под строгим эмбарго со стороны Украины" и "Украина не занимается социальным обеспечением, юридическим обеспечением, паспортным обеспечением".

"У этих людей приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить любые другие документы", - пояснил он.

Как известно, в ДНР начали выдавать паспорта в марте 2016 года. В ЛНР первые паспорта выдали в 2015 году.