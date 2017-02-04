В Киеве пожар на судоремонтном заводе

В Подольском районе на судоремонтном заводе произошел масштабный пожар - столб темного дыма заметен за пару километров от места происшествия. Согласно предварительным данным, возгорание возникло на ул. Набережно-Луговая, что в Подольском районе. Именно там и расположен Киевский судоремонтно-судостроительный завод.

Столб дыма заметен за несколько километров от места событий. Очевидцы в соцсетях также рассказали о пожаре. В тушении участвует большое количество спецтехники.

Как сообщал УРА-Информ, в столице произошел пожар в яхт-клубе, в результате чего сгорело три судна. Возгорание произошло на ул. Камышенской.