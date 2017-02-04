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Новости
Украина
3 февраля 17, 17:08
Песков: Надеемся, у ДНР и ЛНР хватит боеприпасов
Песков
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Дмитрий Песков заявил, что в Кремле боеприпасы не считают.

В Кремле считают, что украинские военные ведут агрессивные действия против самопровозглашенных республик Донбасса и надеются, что у сепаратистов хватит боеприпасов, чтобы дать отпор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины", – сказал он, отвечая на вопрос, когда у ДНР и ЛНР могут закончиться боеприпасы.

При этом он заметил: "Мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов".

Как сообщалось, на этой неделе в районе Авдеевки резко обострилась ситуация. ВСУ и сепаратисты обвиняют друг друга  в нарушении Минских соглашений.

В результате боев и обстрелов Авдеевка, в которой живут 25 тысяч человек, осталась без воды, электричества и теплоснабжения.

Напомним, вечером 2 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв. Пользователи в Сети утверждали, что прилетел снаряд Точки У.
Korrespondent
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