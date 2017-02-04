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3 февраля 17, 17:20
Карта АТО за 3 февраля 2017 - Фото
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Вся линия размежевания в Донецкой области в огне: актуальная карта АТО за 3 февраля 2017.
Вся линия размежевания в Донецкой области в огне: актуальная карта АТО за 3 февраля 2017. Информационный центр СНБО опубликовал актуальную карту АТО за 3 февраля 2017 года. Согласно сообщению сил АТО, за вчерашние сутки, впервые с 14 апреля 2016 года, количество обстрелов украинских позиций превысило сотню.

Противник подтянул артиллерийские резервы, что сказалось усилением огня из пушек и "Градов". Больше всего обстрелов - городах возле Донецка - Авдеевке, Красногоровке и Марьинке.
 
Стоит отметить, что на карте АТО за 3 февраля, представленной украинской стороной, не указаны обстрелы Донецка и Макеевки, которые, по утверждениям волонтеров группы Донбасс SOS, местных жителей и сепаратистов, имели место этой ночью.
 
Сепаратисты винят в обстрелах украинских военных.
 
Карта АТО за сегодня, 3.02.2017:


Карта АТО 3.02.2017
О том, что количество обстрелов значительно увеличилось, можно увидеть в сравнении с картой АТО за вчера, 2 февраля:


Карта АТО 2.02.2017
 
Korrespondent
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