Карта АТО за 3 февраля 2017 - Фото

Противник подтянул артиллерийские резервы, что сказалось усилением огня из пушек и "Градов". Больше всего обстрелов - городах возле Донецка - Авдеевке, Красногоровке и Марьинке.
Стоит отметить, что на карте АТО за 3 февраля, представленной украинской стороной, не указаны обстрелы Донецка и Макеевки, которые, по утверждениям волонтеров группы Донбасс SOS, местных жителей и сепаратистов, имели место этой ночью.
Сепаратисты винят в обстрелах украинских военных.
Карта АТО за сегодня, 3.02.2017:
Карта АТО 3.02.2017
О том, что количество обстрелов значительно увеличилось, можно увидеть в сравнении с картой АТО за вчера, 2 февраля:
Карта АТО 2.02.2017