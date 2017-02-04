Карта АТО за 3 февраля 2017 - Фото

Противник подтянул артиллерийские резервы, что сказалось усилением огня из пушек и "Градов". Больше всего обстрелов - городах возле Донецка - Авдеевке, Красногоровке и Марьинке.

Стоит отметить, что на карте АТО за 3 февраля, представленной украинской стороной, не указаны обстрелы Донецка и Макеевки, которые, по утверждениям волонтеров группы Донбасс SOS, местных жителей и сепаратистов, имели место этой ночью.

Сепаратисты винят в обстрелах украинских военных.

Карта АТО за сегодня, 3.02.2017:









Карта АТО 3.02.2017

О том, что количество обстрелов значительно увеличилось, можно увидеть в сравнении с картой АТО за вчера, 2 февраля:









Карта АТО 2.02.2017