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Украина
3 февраля 17, 17:49
В больнице скончался мэр Луцка
Романюк
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Мэр Луцка Николай Романюк третьего февраля умер в больнице.

Эту информацию уже официально подтвердили в пресс-службе горсовета. Романюк умер на пятьдесят девятом году жизни. Дата его похорон пока неизвестна.

Известно, что Николай Романюк родился 24 августа 1958 г. в с. Золочевка Ровенской области. Чиновник имел два высших образования - "инженер-технолог" (Львовский лесотехнический институт, 1982), а также "экономист" (Луцкий индустриальный институт).

В 2007 г. романюк назначен главой Волынской ОГА. На этом посту он пробыл до 2010 г.

На выборах 31 октября 2010 г. Романюка избрали мэром Луцка, а в 2015 г. чиновник вновь баллотировался на пост.

Как сообщалось, Романюк третьего февраля утром в реанимации впал в кому. 
URA-Inform
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