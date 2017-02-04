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Украина
3 февраля 17, 17:49
В Авдеевке восстанавливают энергоснабжение
Авдеевка
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Бригада электромонтажников работает на месте разрыва одного из вводов ЛЭП.
Бригада электромонтажников работает на месте разрыва одного из вводов ЛЭП.

В Авдеевке ремонтные бригады начали работы по восстанавлению энергоснабжение, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"В данный момент бригада электромонтажников работает на месте разрыва одного из вводов ЛЭП (линии электропередачи)", - написал он.

По его словам, ремонтные бригады максимально используют светлое время суток для устранения последствий обстрелов.

Напомним, ранее в городе не удавалось начать ремонтные работы из-за обстрелов электриков в Авдеевке.

Также отметим, что в ОБСЕ сегодня заявили, что эскалацию у Авдеевки начали сознательно.
Korrespondent
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