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Новости
Украина
3 февраля 17, 17:51
Глава департамента НБУ Шацкий задержан на взятке в $25 000
Шацкий
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Чиновник вымогал деньги за регистрацию в Украине платежной системы.
Чиновник вымогал деньги за регистрацию в Украине платежной системы.

Руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины и три его сообщника задержаны по подозрению в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, сообщает ГПУ.

Согласно информации на сайте Нацбанка, руководителем департамента платежных систем является .

По информации надзорного ведомства, чиновник "разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через посредников от директора одной из фирм взятки на общую сумму 35 тысяч долларов в два этапа".

Причем взятку он вымогал за регистрацию в НБУ внутригосударственной платежной системы Платисервис и выдачу соответствующего свидетельства.

"Правоохранители задержали чиновника при получении последней части взятки в сумме 25 тысяч долларов. Также задержали трех его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана, о чем уже сообщили посольству этой страны", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено два уголовных дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал Кoрреспондент.net, накануне на взятке поймали помощника нардепа. Он требовал 10 тысяч долларов от частного предпринимателя.
Korrespondent
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