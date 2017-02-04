Как боевики обсуждают обстрелы из кварталов Донецка (видео)

Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации ДНР.





Ранее в интернете были опубликованы снятые жителями Донецка видео обстрелов террористами позиций сил АТО и городской застройки Авдеевки.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



