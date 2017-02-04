В ЛНР заявили о теракте. Погиб начальник милиции (ВИДЕО)

Свои соболезнования выразил и так называемый глава ЛНР Плотницкий.

"Сегодня при мощном взрыве автомобиля в Луганске погиб наш боевой товарищ, брат, первый заместитель командира корпуса Народной милиции ЛНР полковник Анащенко", - заявил Плотницкий.

Напомним, сегодня утром в Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе Анащенко.



