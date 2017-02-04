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Новости
Украина
4 февраля 17, 11:04
В ЛНР заявили о теракте. Погиб начальник милиции (ВИДЕО)
авто Олега Анащенко
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В так называемой Народной милиции во взрыве авто обвиняют спецслужбы Украины.
Подрыв автомобиля в Луганске, в результате которого сегодня утром погиб начальник управления Народной милиции Олег Анащенко, был совершен сотрудниками украинских спецслужб. 

Об этом заявил представитель так называемой народной милиции подполковник Андрей Марочко.
 
В ЛНР заявляют, что произошел подрыв управляемого фугаса.
 
"Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике", - сказал Марочко.
 
 
Свои соболезнования выразил и так называемый глава ЛНР Плотницкий.
 
"Сегодня при мощном взрыве автомобиля в Луганске погиб наш боевой товарищ, брат, первый заместитель командира корпуса Народной милиции ЛНР полковник Анащенко", - заявил Плотницкий.
 
Напомним, сегодня утром в Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе Анащенко. 

На месте взрыва автомобиля работают представители силовых структур.
 
Взыв машины в Луганске 04.02.2017:

Korrespondent
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