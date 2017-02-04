В ЛНР заявили о теракте. Погиб начальник милиции (ВИДЕО)

Подрыв автомобиля в Луганске, в результате которого сегодня утром погиб начальник управления Народной милиции Олег Анащенко, был совершен сотрудниками украинских спецслужб.
Об этом заявил представитель так называемой народной милиции подполковник Андрей Марочко.
В ЛНР заявляют, что произошел подрыв управляемого фугаса.
"Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике", - сказал Марочко.
Свои соболезнования выразил и так называемый глава ЛНР Плотницкий.
"Сегодня при мощном взрыве автомобиля в Луганске погиб наш боевой товарищ, брат, первый заместитель командира корпуса Народной милиции ЛНР полковник Анащенко", - заявил Плотницкий.
Напомним, сегодня утром в Луганске в районе квартала Мирный взорвался легковой автомобиль, в котором находились два человека, в том числе Анащенко.
На месте взрыва автомобиля работают представители силовых структур.
Взыв машины в Луганске 04.02.2017: