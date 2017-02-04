Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.14
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Новости
Украина
4 февраля 17, 11:16
Силовики АТО ответили на смс-рассылку боевиков (ВИДЕО)
СМС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинские силовики в зоне АТО ответили на смс-рассылку, которая приходит солдатам, которые воюют на фронте.

Об этом передает в соцсети Facebook сообщество MilitaryStream. Согласно сообщению – после обострения войны на Донбассе силовикам ВСУ и гражданским, живущим около линии разграничения, начали приходить смс странного содержания.

Смс с текстом "Солдат ВСУ! Тебя ждут дома", согласно мнению украинских силовиков - это дело рук спецслужб России. В ответ на сообщения силовики записали специальное видеообращение.

"Приятно, что не забываете. Такими смс-ками вы поднимаете наш дух ... Наконец вы даже выучили украинский язык. Это, как патриотов, нас радует", - говорит на этом видео один из военных.
URA-Inform
Ещё по теме:
Ситуация в Сирии может измениться в корне
РФ гарантирует безопасность для восстановления электричества
Россия - точка пересечения Трампа и Папы Франциска
Порошенко верит, что Болгария сохранит санкции против РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
За взятку арестован чиновник НБУ (ФОТО)
noimageПорошенко с Трампом поговорят по телефону сегодня вечером
noimageВ ЛНР заявили о теракте. Погиб начальник милиции (ВИДЕО)
noimageКак боевики обсуждают обстрелы из кварталов Донецка (видео)
noimageГлава департамента НБУ Шацкий задержан на взятке в $25 000
Лента новостей
Загрузка...