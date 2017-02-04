Силовики АТО ответили на смс-рассылку боевиков (ВИДЕО)

Об этом передает в соцсети Facebook сообщество MilitaryStream. Согласно сообщению – после обострения войны на Донбассе силовикам ВСУ и гражданским, живущим около линии разграничения, начали приходить смс странного содержания.

Смс с текстом "Солдат ВСУ! Тебя ждут дома", согласно мнению украинских силовиков - это дело рук спецслужб России. В ответ на сообщения силовики записали специальное видеообращение.

"Приятно, что не забываете. Такими смс-ками вы поднимаете наш дух ... Наконец вы даже выучили украинский язык. Это, как патриотов, нас радует", - говорит на этом видео один из военных.