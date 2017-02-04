Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.14
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Новости
Украина
4 февраля 17, 15:44
Порошенко с Трампом поговорят по телефону сегодня вечером
Порошенко,Трампом
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У Порошенко подтвердили разговор с Трампом
Главы государств поговорят по телефону сегодня вечером.

В Администрации президента Украины Петра Порошенко подтвердили разговор с американским коллегой Дональдом Трампом сегодня вечером.

"В субботу вечером президент Украины Петр Порошенко проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", – говорится в сообщении.

В то же время в Администрации Порошенко не уточнили время разговора не указано.

Напомним, ранее о предстоящем разговоре двух лидеров сообщил Белый дом. Согласно его информации, разговор состоится в 16.45 по времени США (23.45 по Киеву).
Korrespondent
Ещё по теме:
Украина наняла профессиональных лоббистов в США - документ
Белый Дом о санкциях против РФ: Не ослабили, а уточнили
Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США
Почему США ослабили санкции против России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
За взятку арестован чиновник НБУ (ФОТО)
noimageСиловики АТО ответили на смс-рассылку боевиков (ВИДЕО)
noimageВ ЛНР заявили о теракте. Погиб начальник милиции (ВИДЕО)
noimageКак боевики обсуждают обстрелы из кварталов Донецка (видео)
noimageГлава департамента НБУ Шацкий задержан на взятке в $25 000
Лента новостей
Загрузка...