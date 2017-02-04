Порошенко с Трампом поговорят по телефону сегодня вечером

В Администрации президента Украины Петра Порошенко подтвердили разговор с американским коллегой Дональдом Трампом сегодня вечером.

"В субботу вечером президент Украины Петр Порошенко проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", – говорится в сообщении.

В то же время в Администрации Порошенко не уточнили время разговора не указано.

Напомним, ранее о предстоящем разговоре двух лидеров сообщил Белый дом. Согласно его информации, разговор состоится в 16.45 по времени США (23.45 по Киеву).